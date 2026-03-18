Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 18.03.2026 (обновлено: 22:17 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/iran-2081549019.html
Пезешкиан предупредил о последствиях атак на энергоинфраструктуру Ирана
Атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана усугубят обстановку и могут привести к неконтролируемым последствиям, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 18.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ba687edcf58770db8631504c88bb4935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город), Персидский залив, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Пезешкиан: атаки на энергетику Ирана усугубят ситуацию в регионе

© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана усугубят обстановку и могут привести к неконтролируемым последствиям, заявил президент республики Масуд Пезешкиан.
«
"Я решительно осуждаю нападения на энергетическую инфраструктуру Ирана. Такие агрессивные действия ничего не дадут сионистско-американскому врагу и его сторонникам. Это усугубит ситуацию и может иметь неконтролируемые последствия, масштабы которых могут охватить весь мир", — написал он в соцсети Х.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Иран анонсировал удары по нефтяному сектору в Саудовской Аравии и ОАЭ
Вчера, 16:00
Накануне Тегеран сообщил о попадании реактивного снаряда по территории АЭС "Бушер". Организация по атомной энергии Ирана назвала случившееся нарушением всех международных норм. Нападение на ядерные объекты может иметь невосполнимые последствия для всего региона, в том числе для стран Персидского залива, добавили там.
Как рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, удару подверглась территория, прилегающая к зданию метрологической службы. Участок находится в непосредственной близости от действующего энергоблока. Радиационная обстановка на площадке АЭС в норме. Сейчас на станции остаются около 480 российских сотрудников. По словам Лихачева, произошедший инцидент — вопиющее пренебрежение ключевыми правилами и принципами международной безопасности.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
США опасаются, что Иран отомстит за Хаменеи и Сулеймани
Вчера, 20:21
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала