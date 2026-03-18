Борисенко обсудил с послом Израиля опасность ударов по промышленности Ирана

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Георгий Борисенко принял посла в Израиля в Москве Одеда Йосефа , в ходе беседы российская сторона обратила внимание на то, что американо-израильские удары по промышленным объектам в Иране могут вызвать техногенную экологическую катастрофу, сообщили в российском ведомстве.
"С российской стороны было указано, что удары израильско-американской коалиции по промышленным объектам в Иране могут вызвать техногенную экологическую катастрофу, а потому должны быть прекращены", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского дипломатического ведомства.
В МИД РФ также подчеркнули, что дипломаты обсудили не только вопросы сохраняющейся напряженной военно-политической обстановке в ближневосточном регионе, но и двусторонние отношения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.