Борисенко обсудил с послом Израиля опасность ударов по промышленности Ирана

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Георгий Борисенко принял посла в Израиля в Москве Одеда Йосефа , в ходе беседы российская сторона обратила внимание на то, что американо-израильские удары по промышленным объектам в Иране могут вызвать техногенную экологическую катастрофу, сообщили в российском ведомстве.