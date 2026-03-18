19:15 18.03.2026 (обновлено: 19:17 18.03.2026)
Большинство жертв атак Израиля и США — мирные жители, заявил посол
Большинство жертв атак Израиля и США — мирные жители, заявил посол
В мире, США, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
БИШКЕК, 18 мар – РИА Новости. Абсолютное большинство погибших в результате атаки Израиля и США иранцев это не военные, а гражданские лица, сообщил посол Ирана в Киргизии Голам Хоссейн Ядегари.
"На сегодняшний день абсолютное большинство убитых агрессорами в Иране являются не военными, а гражданскими лицами. Буквально недавно в подтверждение моих слов министр войны США говорил, что мы будем бить "беспощадно". Использование этого слова само уже говорит о деградации и аморальной позиции организаторов этих действий", - заявил дипломат в ходе круглого стола, организованного центром экспертных инициатив "Ой Ордо" в Бишкеке.
По словам Ядегари, с официальной позиции властей Ирана действия США и Израиля считаются не только нарушением прав гражданского населения, но и четко определяются как военные преступления.
"То, что делает эту агрессию Америки против моей страны позорным актом, - это не только то, что США не соблюдают правовые положения документации ООН, а то, что эта страна не признает никакие моральные запреты относительно себя", - заявил посол, напомнив, что в результате удара по школе в Минабе погибли 167 детей, большинство из которых были младше 12 лет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
