Рейтинг@Mail.ru
Иранская программа обогащения урана была уничтожена в июне, заявила Габбард - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/iran-2081527681.html
Иранская программа обогащения урана была уничтожена в июне, заявила Габбард
Иранская программа обогащения урана была уничтожена в июне, заявила Габбард - РИА Новости, 18.03.2026
Иранская программа обогащения урана была уничтожена в июне, заявила Габбард
Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что программа обогащения урана в Иране была полностью уничтожена в результате американских ударов в... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T18:49:00+03:00
2026-03-18T18:49:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
тулси габбард
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031609712_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_1ce61b936d488e2dda7ac04b50ef7a97.jpg
https://ria.ru/20260318/gabbard-2081526959.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031609712_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b807cd820897499ed8efe93ea8e12c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), тулси габбард
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Тулси Габбард
Иранская программа обогащения урана была уничтожена в июне, заявила Габбард

Габбард: иранская программа обогащения урана была уничтожена после ударов в июне

© AP Photo / Alex BrandonТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Тулси Габбард. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что программа обогащения урана в Иране была полностью уничтожена в результате американских ударов в июне, и с тех пор Тегеран не предпринимал попыток восстановить ее.
"Программа обогащения урана в Иране была полностью уничтожена в результате операции Midnight Hammer, и с тех пор Тегеран не предпринимал никаких попыток восстановить свой потенциал в этой сфере", - говорится в письменных показаниях Габбард для сенатского комитета по разведке.
В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет еще хуже".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Габбард: Иран сохраняет потенциал для ударов по интересам США в регионе
Вчера, 18:45
 
В миреСШАИранТегеран (город)Тулси Габбард
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала