Тегеран заявил о повреждении энергообъектов при атаке на юг Ирана - РИА Новости, 18.03.2026
17:35 18.03.2026 (обновлено: 17:43 18.03.2026)
Тегеран заявил о повреждении энергообъектов при атаке на юг Ирана
Тегеран заявил о повреждении энергообъектов при атаке на юг Ирана - РИА Новости, 18.03.2026
Тегеран заявил о повреждении энергообъектов при атаке на юг Ирана
Министерство нефти Ирана заявило о повреждении ряда объектов в результате атаки на энергосектор в южной части страны, сообщило иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 18.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
в мире, иран, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Тегеран заявил о повреждении энергообъектов при атаке на юг Ирана

Миннефти Ирана заявило о повреждении энергообъектов при атаке на юг страны

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте обстрела
Иранский флаг на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте обстрела
ТЕГЕРАН, 18 мар - РИА Новости. Министерство нефти Ирана заявило о повреждении ряда объектов в результате атаки на энергосектор в южной части страны, сообщило иранское агентство Tasnim.
"Ряд объектов особой энергетической зоны "Парс" были повреждены в результате атак противника. К настоящему моменту сообщений о каких-либо погибших или пострадавших не поступало, проводятся работы по тушению огня, образовавшегося после атаки". - говорится в сообщении.
Ранее иранские СМИ и власти сообщили об атаке США и Израиля на объекты нефтегазового сектора в южной части Ирана, в частности, месторождения "Южный Парс" и промышленной зоны Ассалуйе, которая занимается переработкой ресурсов месторождения.
После этого Иран выпустил предупреждение, что планирует атаковать объекты нефтяного сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, а военные Ирана подтвердили планы ответить на атаку по его энергообъектам. Так, командующий военно-морскими силами КСИР Ирана Алиреза Тангсири призвал удалиться от объектов нефтяного сектора на Ближнем Востоке, связанных с США.
Ближневосточная катастрофа, о которой все молчат
