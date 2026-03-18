17:20 18.03.2026 (обновлено: 17:48 18.03.2026)
Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки
В мире, Иран, Масуд Пезешкиан, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, США, Исраэль Кац
Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки Исмаила Хатиба

© REUTERS / ZUMA Press Wire/Iranian Presidency — Министр разведки Ирана Исмаил Хатиб
ТЕГЕРАН, 18 мар - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки страны Исмаила Хатиба.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Хатиб был убит.
"Трусливое убийство моих дорогих коллег Исмаила Хатиба, (секретаря Совбеза Ирана) Али Лариджани и (министра обороны) Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и их сопровождавших повергло нас в скорбь", - подтвердил Пезешкиан эту информацию в соцсети X.
Лариджани погиб 17 марта, о гибели министра обороны в результате атак Израиля и США стало известно 1 марта - на следующий день после начала конфликта США и Израиля с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также верховный лидер страны Али Хаменеи.
