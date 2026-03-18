17:18 18.03.2026
Конфликт вокруг Ирана не имеет оправдания, заявил Патрушев
Последствия удара по нефтехранилищу к югу от столицы Тегерана, Иран
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нынешний конфликт вокруг Ирана не имеет оправдания и объективных причин, он не выгоден ни одной из сторон, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Конфликт не выгоден ни одной из сторон. Он не имеет оправдания и объективных причин", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
С каждой из стран, затронутых сейчас конфликтом, у России десятилетиями складывались тесные торгово-экономические и научно-технические связи, в том числе в морской сфере, отметил он.
"Поэтому мы с большой тревогой следим за разворачивающимися событиями. И, разумеется, мы искренне сожалеем о ничем не оправданных человеческих жертвах, включая представителей высшего руководства Ирана (с некоторыми из них я был знаком лично), скорбим об убитых мирных гражданах этой страны и дружественных нам государств Персидского залива, о погибших моряках из самых разных стран. Всех этих жертв можно было избежать", - добавил Патрушев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
