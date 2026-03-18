Патрушев назвал операцию против Ирана катализатором передела мирового рынка

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Операция против Ирана фактически стала катализатором передела мирового рынка энергоресурсов и слома морской логистики, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Фактически операция "Эпическая ярость" стала катализатором передела мирового рынка энергоресурсов и слома морской логистики. И никакой "эпичности" в этой "ярости" нет — вместо неё мир наблюдает трагизм с непредсказуемыми гуманитарными и экономическими последствиями", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
Повреждено нефтегазовое оборудование, нанесён колоссальный экологический ущерб акватории Персидского залива, уничтожается портовая инфраструктура, страдает население, уничтожаются культурные и исторические ценности, добавил он. От боевых действий повреждены и уничтожены торговые суда самых разных стран, растут цены на энергоресурсы, тарифы на грузоперевозки крупнейших морских контейнерных линий, стоимость страхования, сокращается мировой экспорт удобрений, что негативно влияет на агропромышленный комплекс в Азии, Африке и Европе, констатировал Патрушев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ближневосточная катастрофа, о которой все молчат
17 марта, 08:00