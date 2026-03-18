Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 18.03.2026 (обновлено: 17:08 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/iran-2081492015.html
Патрушев назвал операцию против Ирана катализатором передела мирового рынка
Патрушев назвал операцию против Ирана катализатором передела мирового рынка
Операция против Ирана фактически стала катализатором передела мирового рынка энергоресурсов и слома морской логистики, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 18.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
https://ria.ru/20260317/katastrofa-2081097000.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Операция против Ирана фактически стала катализатором передела мирового рынка энергоресурсов и слома морской логистики, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«

"Фактически операция "Эпическая ярость" стала катализатором передела мирового рынка энергоресурсов и слома морской логистики. И никакой "эпичности" в этой "ярости" нет — вместо неё мир наблюдает трагизм с непредсказуемыми гуманитарными и экономическими последствиями", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".

Повреждено нефтегазовое оборудование, нанесён колоссальный экологический ущерб акватории Персидского залива, уничтожается портовая инфраструктура, страдает население, уничтожаются культурные и исторические ценности, добавил он. От боевых действий повреждены и уничтожены торговые суда самых разных стран, растут цены на энергоресурсы, тарифы на грузоперевозки крупнейших морских контейнерных линий, стоимость страхования, сокращается мировой экспорт удобрений, что негативно влияет на агропромышленный комплекс в Азии, Африке и Европе, констатировал Патрушев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ИранРоссияСШАНиколай ПатрушевВоенная операция США и Израиля против ИранаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала