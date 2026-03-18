Иран пообещал ответить на атаку по объектам нефтегазового сектора

ТЕГЕРАН, 18 мар - РИА Новости. Тегеран ответит на атаку по объектам нефтегазового сектора на юге Ирана при первой возможности, заявил спикер центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
Ранее иранская государственная телерадиокомпания сообщила, что Иран выпустил предупреждение о планах атаковать объекты топливно-энергетического сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Такое предупреждение было опубликовано после того, как иранская сторона сообщила об атаке США и Израиля на объекты нефтегазового сектора в южной части Ирана, в частности, месторождение "Южный Парс" и промышленную зону Ассалуйе, которая занимается переработкой ресурсов месторождения.
"Ранее мы предупреждали, что в случае американо-сионистской атаки на топливно-энергетическую, газовую и экономическую инфраструктуру нашей страны, мы нанес удар по тем местам, откуда исходила агрессия. Мы считаем нанесение ударов по топливно-энергетической инфраструктуре и газовой инфраструктуре стран (откуда исходила угроза - ред.) законным и при первой возможности отплатим", - приводит его слова агентство Fars.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.