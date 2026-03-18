"Может захватить". Ответ Ирана вызвал ужас на Западе

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Иран серьезно ответил на атаку США, пишет Le Figaro.
"Его стратегия заключается в том, чтобы дать понять жителям Запада, что он может захватить инициативу, принимая решение о закрытии или повторном открытии пролива (Ормузского. — Прим. ред.)", — приводит издание слова академического директора Средиземноморского фонда стратегических исследований Пьера Разу.
В статье отмечается, что Тегеран хочет показать президенту США Дональду Трампу, что тот не сможет в одиночку определять темп войны.
"У иранцев есть необходимый асимметричный потенциал для нанесения ущерба: дроны, скоростные катера, мины, некоторые из них — дистанционно управляемые, а также оставшийся потенциал баллистических или противокорабельных ракет", — говорится в публикации.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
