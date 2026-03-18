В Иране заявили, что ситуация после атаки на энергообъекты под контролем

ТЕГЕРАН, 18 мар - РИА Новости. Ситуация после атаки США и Израиля на энергообъекты в южной части Ирана под контролем, жертв не было, сообщил глава округа Ассалуйе провинции Бушер Эскандар Пасалар.
"Были попадания снарядами американо-сионистского врага по нескольким фазам (участкам) "Южного Парса". Ситуация под контролем. Пожарные "Южного Парса", а также особой экономической зоны "Парс" тушат огонь. К настоящему моменту о жертвах не сообщалось", - сказал Пасалар, слова которого приводит агентство Fars.
По его словам, Иран приостановил работу ряда фаз "Южного Парса".
Ранее агентство Tasnim писало, что США и Израиль атаковали объекты нефтяной промышленности крупнейшего нефтегазового месторождения "Южный Парс" и района Ассалуйе, в котором осуществляется переработка энергоресурсов этого месторождения. Fars сообщало о пожаре в результате атаки на Ассалуйе. По его данным, под удар попали резервуары, а также территории перерабатывающих предприятий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Иранские военные сообщали, что Тегеран атакует объекты топливно-энергетического сектора на Ближнем Востоке, если США и Израиль будут атаковать иранские объекты энергосферы.