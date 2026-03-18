"Ломает восприятие". Дерзкий шаг Ирана против США поразил Запад - РИА Новости, 18.03.2026
15:37 18.03.2026
"Ломает восприятие". Дерзкий шаг Ирана против США поразил Запад
"Ломает восприятие". Дерзкий шаг Ирана против США поразил Запад - РИА Новости, 18.03.2026
"Ломает восприятие". Дерзкий шаг Ирана против США поразил Запад
Стратегия Ирана в противостоянии с США и Израилем заключается в оценке всех аспектов конфликта и внимательном выборе целей для ударов, пишет Advance. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T15:37:00+03:00
2026-03-18T15:37:00+03:00
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Ломает восприятие". Дерзкий шаг Ирана против США поразил Запад

Advance: Иран выбрал стратегию защиты от США с помощью давления на их позиции

Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Стратегия Ирана в противостоянии с США и Израилем заключается в оценке всех аспектов конфликта и внимательном выборе целей для ударов, пишет Advance.
"Иран понял, что защищаться нужно давлением, и давить надо на американские позиции в Персидском заливе и на мировую энергетику", — говорится в материале.
Отмечается, что Белый дом при этом не смог понять стратегию целенаправленного сопротивления и продолжает вести конфликт "в американском духе". По мнению автора публикации, Вашингтон полагается на грубую силу, агрессию и отсутствие размышлений. Как пишет издание, при таком раскладе у Ирана почти нет шансов проиграть.
"Иран понимает, что конструкция мощи за плечами агрессора в большей мере основана на создании впечатления, а не на реальных возможностях. Осознавая это, Иран рассчитывает на удары по этому восприятию, чтобы ослабить мощь. Тут не нужно крушить, не нужно вообще прибегать к тактике, на которую полагаются США (массовое уничтожение), а нужно лишь сохранять давление и ломать это восприятие", — резюмируется в публикации.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
