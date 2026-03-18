Иран сообщил об ударе возмездия за Лариджани по аэропорту в Израиле

ТЕГЕРАН, 18 мар — РИА Новости. Тегеран вслед за гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани нанес удар возмездия по израильскому аэропорту Бен-Гурион, сообщила иранская армия.

« С сегодняшнего утра в качестве мести за кровь храбрых воинов фрегата "Дена", мучеников Али Лариджани и Гулямрезы Солеймани атакам при помощи беспилотников подверглись места дислокации стратегических дозаправщиков сионисткой армии в аэропорту Бен-Гурион", — привело ее заявление агентство Fars

Иранские военнослужащие подчеркнули, что продолжат наносить ответные удары по целям, связанным с США и Израилем.

Вечером во вторник в Тегеране сообщили о гибели Лариджани. Он отвечал за переговоры по ключевым вопросам, в том числе по ядерной программе. Как передает Fars, чиновник погиб при атаке истребителей на столицу.

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть. В ночь на среду иранские военные нанесли мощный ракетный удар по Тель-Авиву. Также они пригрозили применить новое оружие в ближайшие дни.

Операция США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.