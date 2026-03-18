https://ria.ru/20260318/iran-2081429684.html
Иран сообщил об ударе возмездия за Лариджани по аэропорту в Израиле
2026-03-18T13:49:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078730689_0:280:3072:2007_1920x0_80_0_0_e4dd00b2b8bc116e75bf6d7c11871daf.jpg
https://ria.ru/20260317/netanyakhu-2081170720.html
https://ria.ru/20260318/ssha--2081293657.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078730689_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_75e5945b29087a4ba7d9ec1ec640af5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Иран сообщил об ударе возмездия за Лариджани по аэропорту в Израиле
Иран в ответ на убийство Лариджани атаковал израильский аэропорт Бен-Гурион
ТЕГЕРАН, 18 мар — РИА Новости. Тегеран вслед за гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани нанес удар возмездия по израильскому аэропорту Бен-Гурион, сообщила иранская армия.
"
"С сегодняшнего утра в качестве мести за кровь храбрых воинов фрегата "Дена", мучеников Али Лариджани и Гулямрезы Солеймани
атакам при помощи беспилотников подверглись места дислокации стратегических дозаправщиков сионисткой армии в аэропорту Бен-Гурион", — привело ее заявление агентство Fars
.
Иранские военнослужащие подчеркнули, что продолжат наносить ответные удары по целям, связанным с США и Израилем.
Вечером во вторник в Тегеране сообщили о гибели Лариджани. Он отвечал за переговоры по ключевым вопросам, в том числе по ядерной программе. Как передает Fars, чиновник погиб при атаке истребителей на столицу.
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть. В ночь на среду иранские военные нанесли мощный ракетный удар по Тель-Авиву. Также они пригрозили применить новое оружие в ближайшие дни.
Операция США и Израиля против Ирана
идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.