Иран сообщил об ударе возмездия за Лариджани по аэропорту в Израиле - РИА Новости, 18.03.2026
13:49 18.03.2026 (обновлено: 20:29 18.03.2026)
Иран сообщил об ударе возмездия за Лариджани по аэропорту в Израиле
Тегеран вслед за гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани нанес удар возмездия по израильскому аэропорту Бен-Гурион, сообщила... РИА Новости, 18.03.2026
Иран сообщил об ударе возмездия за Лариджани по аэропорту в Израиле

© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourИранский ракетный комплекс
Иранский ракетный комплекс. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 мар — РИА Новости. Тегеран вслед за гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани нанес удар возмездия по израильскому аэропорту Бен-Гурион, сообщила иранская армия.
"С сегодняшнего утра в качестве мести за кровь храбрых воинов фрегата "Дена", мучеников Али Лариджани и Гулямрезы Солеймани атакам при помощи беспилотников подверглись места дислокации стратегических дозаправщиков сионисткой армии в аэропорту Бен-Гурион", — привело ее заявление агентство Fars.
Иранские военнослужащие подчеркнули, что продолжат наносить ответные удары по целям, связанным с США и Израилем.
Вечером во вторник в Тегеране сообщили о гибели Лариджани. Он отвечал за переговоры по ключевым вопросам, в том числе по ядерной программе. Как передает Fars, чиновник погиб при атаке истребителей на столицу.
Иран заявил об ударе по целям рядом с офисом Нетаньяху
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть. В ночь на среду иранские военные нанесли мощный ракетный удар по Тель-Авиву. Также они пригрозили применить новое оружие в ближайшие дни.
Операция США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Витязь на распутье. США выбирают из плохого и катастрофического
