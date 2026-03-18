Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана назвал убийство Лариджани терактом - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 18.03.2026 (обновлено: 12:03 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/iran-2081383990.html
МИД Ирана назвал убийство Лариджани терактом
МИД Ирана назвал убийство Лариджани терактом - РИА Новости, 18.03.2026
МИД Ирана назвал убийство Лариджани терактом
Убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани является терактом, заявило министерство иностранных Ирана. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T11:27:00+03:00
2026-03-18T12:03:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
оон
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:793:2232:2048_1920x0_80_0_0_a1999df8ced19651ebd664b3c3bf12b2.jpg
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ad0d1a4120f10093509b7fd8aef8801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, оон, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, ООН, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Ирана назвал убийство Лариджани терактом

МИД Ирана: Тегеран считает убийство секретаря Совбеза Лариджани терактом

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 18 мар - РИА Новости. Убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани является терактом, заявило министерство иностранных Ирана.
Ранее израильская сторона сообщила, что Лариджани был убит в ходе израильской атаки в Тегеране, а также командира добровольческих сил "Басидж" Гулямрезу Солеймани. Иранские власти официально подтвердили их гибель.
"Подобного рода теракты не только не подорвут железную волю иранской нации в вопросах сохранения безопасности и защиты национальных интересов, но и удвоят решительность народа и официальных лиц защищать собственную родину", - говорится в заявлении ведомства.
Таким образом иранское министерство иностранных дел прокомментировало гибель двух высокопоставленных представителей Ирана, сообщив, что они погибли "в результате террористической атаки США и сионистского режима на жилые районы Тегерана".
МИД Ирана в этой связи также отметил, что ожидает от Совбеза ООН и генсека организации Антониу Гутерреша решительной и ответственной реакции на продолжающуюся агрессию США и Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранТегеран (город)СШАООНАли ЛариджаниВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала