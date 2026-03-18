Тегеран анонсировал применение нового оружия против США и Израиля

ТЕГЕРАН, 18 мар — РИА Новости. Иранские военные планируют применить новое вооружение против США и Израиля, заявил представитель армии страны Мохаммад Акраминия.
"В предстоящие дни будем использовать оружие, которое не использовали раньше", — привел его слова телеканал SNN.
Вечером во вторник офис секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил о его гибели. Чиновник отвечал за переговоры по ключевым вопросам, в том числе по ядерной программе.
По данным Fars, секретарь погиб при атаке истребителей на Тегеран. Президент Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть. В ночь на среду иранские военные нанесли мощный ракетный удар по Тель-Авиву.
Операция США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.