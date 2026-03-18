Система Ирана продолжает работать после гибели Лариджани, заявил Аракчи

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, заявил, что система страны продолжает работать, немедленно была обеспечена замена и у Ирана крепкая политическая структура.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани был убит в ходе израильской атаки в Тегеране. Позже офис Лариджани подтвердил его гибель.
"Не знаю, почему американцы и израильтяне все еще это не поняли. У Исламской Республики Иран крепкая политическая структура с устоявшимися политическими, экономическими и социальными институтами. Присутствие или отсутствие одного человека не влияет на структуру... Политическая система в Иране - это очень крепкая структура. У нас не было никого важнее, чем сам лидер (аятолла Али Хаменеи - ред.). И даже лидер был убит. Но система продолжила работать, и немедленно была найдена замена. Если убьют кого-то другого, произойдет то же самое. Если убьют министра иностранных дел, в конечном счете кто-то займет его позицию", - заявил Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera в ответ на просьбу прокомментировать данные о гибели Лариджани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.