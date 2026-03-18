08:53 18.03.2026 (обновлено: 09:45 18.03.2026)
Система Ирана продолжает работать после гибели Лариджани, заявил Аракчи
Система Ирана продолжает работать после гибели Лариджани, заявил Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, заявил, что система страны продолжает... РИА Новости, 18.03.2026
Система Ирана продолжает работать после гибели Лариджани, заявил Аракчи

Аракчи: система работает после гибели Лариджани, у Ирана крепкая структура

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, заявил, что система страны продолжает работать, немедленно была обеспечена замена и у Ирана крепкая политическая структура.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани был убит в ходе израильской атаки в Тегеране. Позже офис Лариджани подтвердил его гибель.
"Не знаю, почему американцы и израильтяне все еще это не поняли. У Исламской Республики Иран крепкая политическая структура с устоявшимися политическими, экономическими и социальными институтами. Присутствие или отсутствие одного человека не влияет на структуру... Политическая система в Иране - это очень крепкая структура. У нас не было никого важнее, чем сам лидер (аятолла Али Хаменеи - ред.). И даже лидер был убит. Но система продолжила работать, и немедленно была найдена замена. Если убьют кого-то другого, произойдет то же самое. Если убьют министра иностранных дел, в конечном счете кто-то займет его позицию", - заявил Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera в ответ на просьбу прокомментировать данные о гибели Лариджани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Иран не наносит удары по гражданским объектам, заявил Аракчи
