СМИ: Израиль считает, что Иран готов "сражаться до конца" - РИА Новости, 18.03.2026
02:39 18.03.2026 (обновлено: 07:33 18.03.2026)
СМИ: Израиль считает, что Иран готов "сражаться до конца"
СМИ: Израиль считает, что Иран готов "сражаться до конца" - РИА Новости, 18.03.2026
СМИ: Израиль считает, что Иран готов "сражаться до конца"
Посольство США в Иерусалиме распространило телеграмму, где приводится оценка Израиля, согласно которой Иран готов "сражаться до конца", несмотря на убийство его
2026-03-18T02:39:00+03:00
2026-03-18T07:33:00+03:00
сша
израиль
иран
в мире, сша, израиль, иран, али хаменеи, дональд трамп, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Израиль считает, что Иран готов "сражаться до конца"

WP: Израиль считает, что Иран готов сражаться до конца даже после гибели Хаменеи

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Посольство США в Иерусалиме распространило телеграмму, где приводится оценка Израиля, согласно которой Иран готов "сражаться до конца", несмотря на убийство его верховного лидера Али Хаменеи и продолжающиеся удары по его территории, сообщает газета Washington Post со ссылкой на документ.
Как пишет издание, стойкость иранских властей — это один из многих факторов, которые администрация президента США Дональда Трампа, похоже, недооценила в этом конфликте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Вот это Иран точно не выдержит: Америке пришла помощь, откуда не ждал никто
Вчера, 08:00
«
"В телеграмме (Посольства США в Иерусалиме. — Прим. ред.)... содержится оценка Израиля, согласно которой (Иран. — Прим. ред.) не "дал трещину" и готов "сражаться до конца", — говорится в публикации.
Согласно документу, Израиль ожидал, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи в феврале вызовет хаос в руководстве, но в последние дни стабильность власти в исламской республике стала очевидной благодаря возможности запускать баллистические ракеты "везде, где они захотят".
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана, аятолла Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Президент Ирана пообещал суровую месть за гибель Лариджани
00:07
 
В миреСШАИзраильИранАли ХаменеиДональд ТрампВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
