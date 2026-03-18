Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 18.03.2026 (обновлено: 18:33 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/irak-2081501697.html
Минэнерго Ирака сообщило об остановке Ираном поставок газа в страну
в мире
ирак
иран
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260318/irib-2081467487.html
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Иран в среду полностью прекратил поставлять газ в Ирак, который использовался для работы электростанций, из-за военных действий, сообщил пресс-секретарь министерства электроэнергетики Ирака Ахмед Мусса Иракскому информационному агентству (INA).
"В результате последствий обострения в регионе поставки иранского газа в Ирак были полностью прекращены час назад, что привело к отключению примерно 3,1 тысячи мегаватт электроэнергии", - сказал Мусса.
По его словам, руководство ведомства поручило усилить координацию с министерством нефти для компенсации потери поставок газа альтернативными видами топлива и внутренними запасами газа.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Иран анонсировал удары по нефтяному сектору в Саудовской Аравии и ОАЭ
Вчера, 16:00
 
В миреИракИранМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала