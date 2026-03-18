Рейтинг@Mail.ru
Средний размер ипотеки в России упал до минимума за год - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 18.03.2026 (обновлено: 15:39 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/ipoteka-2081352517.html
Средний размер ипотеки в России упал до минимума за год
Средний размер ипотеки в России упал до минимума за год - РИА Новости, 18.03.2026
Средний размер ипотеки в России упал до минимума за год
Россияне в феврале оформляли ипотеку в среднем на 3,9 миллиона рублей — это минимум с января прошлого года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T08:58:00+03:00
2026-03-18T15:39:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905314049_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc02afa9d7a48c04a67fa2c6353d427.jpg
https://ria.ru/20260315/ipoteka-2080730485.html
https://ria.ru/20260313/ipoteka-2080390935.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905314049_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f51131eaaa22570b2dd7f65ec387234c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Средний размер ипотеки в России упал до минимума за год

"Скоринг бюро": россияне в феврале оформили ипотеку на 3,9 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Строительство жилья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россияне в феврале оформляли ипотеку в среднем на 3,9 миллиона рублей — это минимум с января прошлого года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
С 1 февраля правила предоставления семейной ипотеки в России изменились — теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита. На этом фоне в преддверии изменений сложился ажиотажный спрос на семейную ипотеку. Однако в феврале он сократился на 40 процентов — до 256,7 миллиарда рублей с 424,9 миллиарда месяцем ранее.
Вручение ключей от новых квартир - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Назван способ вернуть сотни тысяч рублей за ипотеку
15 марта, 02:17
Средний размер ипотеки за февраль на фоне сокращения спроса упал на миллион рублей, или на 20 процентов, до 3,9 миллиона рублей.
Настолько низкий средний чек последний раз был в январе 2025 года — всего 3,8 миллиона рублей.
"Снижение средней суммы ипотечного кредита по итогам февраля является следствием общего снижения спроса на рынке ипотечного кредитования вследствие изменений государственных программ поддержки этого сектора. Можно говорить о том, что рынок в ближайшее время придет к равновесию, и сильные колебания, как в части объемов выдаваемых ипотечных кредитов, так и в части их средней суммы прекратятся", — прокомментировали в компании.
Накануне компания сообщила, что всего в феврале было оформлено ипотек на 256,7 миллиарда рублей против 424,9 миллиарда месяцем ранее. При этом количество выданных ипотек сократилось на четверть — до 66 тысяч кредитов.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Назван российский город, где зумеры чаще всего оформляли ипотеку
13 марта, 06:56
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала