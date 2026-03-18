Средний размер ипотеки в России упал до минимума за год

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россияне в феврале оформляли ипотеку в среднем на 3,9 миллиона рублей — это минимум с января прошлого года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".

С 1 февраля правила предоставления семейной ипотеки в России изменились — теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита. На этом фоне в преддверии изменений сложился ажиотажный спрос на семейную ипотеку. Однако в феврале он сократился на 40 процентов — до 256,7 миллиарда рублей с 424,9 миллиарда месяцем ранее.

Средний размер ипотеки за февраль на фоне сокращения спроса упал на миллион рублей, или на 20 процентов, до 3,9 миллиона рублей.

Настолько низкий средний чек последний раз был в январе 2025 года — всего 3,8 миллиона рублей.

"Снижение средней суммы ипотечного кредита по итогам февраля является следствием общего снижения спроса на рынке ипотечного кредитования вследствие изменений государственных программ поддержки этого сектора. Можно говорить о том, что рынок в ближайшее время придет к равновесию, и сильные колебания, как в части объемов выдаваемых ипотечных кредитов, так и в части их средней суммы прекратятся", — прокомментировали в компании.