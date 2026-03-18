Москвичи стали получать сообщения об ограничении мобильного интернета
Москвичи стали получать сообщения об ограничении мобильного интернета - РИА Новости, 18.03.2026
Москвичи стали получать сообщения об ограничении мобильного интернета
Москвичи стали получать смс-сообщения об ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности, говорится в сообщении, полученном... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T17:22:00+03:00
2026-03-18T17:22:00+03:00
2026-03-18T18:50:00+03:00
москва
россия
общество
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, общество
Москвичи стали получать сообщения об ограничении мобильного интернета
Москвичи стали получать смс-сообщения об ограничении мобильного интернета
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москвичи стали получать смс-сообщения об ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности, говорится в сообщении, полученном корреспондентом РИА Новости.
Вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
"В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета", - говорится в сообщении, которое получил абонент МТС.
Аналогичное предупреждение получили абоненты "Билайна".
При этом в сообщениях отмечается, что можно воспользоваться сервисами из "белого списка" Минцифры РФ, то есть перечня сервисов, доступных даже при ограничениях интернета.
В частности неполный "белый список" публикует МТС. На просьбу прокомментировать, почему на сайте в перечне нет РИА Новости, в операторе агентству сообщили: "В рамках тех параметров, которые ваши ответственные передают в Минцифры для включения в белые списки, ваши ресурсы включены в белые списки для абонентов МТС".