Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 18.03.2026 (обновлено: 18:50 18.03.2026)
Москвичи стали получать сообщения об ограничении мобильного интернета
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551678_0:175:2450:1553_1920x0_80_0_0_31413e7b02681d9040dffa455e6e134d.jpg
https://ria.ru/20260317/peterburg-2081244343.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551678_125:0:2325:1650_1920x0_80_0_0_84064d9d0e17d7c69ee810cb02742c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© iStock.com / Tero VesalainenСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© iStock.com / Tero Vesalainen
Смартфон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москвичи стали получать смс-сообщения об ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности, говорится в сообщении, полученном корреспондентом РИА Новости.
Вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
"В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета", - говорится в сообщении, которое получил абонент МТС.
Аналогичное предупреждение получили абоненты "Билайна".
При этом в сообщениях отмечается, что можно воспользоваться сервисами из "белого списка" Минцифры РФ, то есть перечня сервисов, доступных даже при ограничениях интернета.
В частности неполный "белый список" публикует МТС. На просьбу прокомментировать, почему на сайте в перечне нет РИА Новости, в операторе агентству сообщили: "В рамках тех параметров, которые ваши ответственные передают в Минцифры для включения в белые списки, ваши ресурсы включены в белые списки для абонентов МТС".
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Жителей Петербурга предупредили о возможном отключении интернета
17 марта, 15:51
 
МоскваРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала