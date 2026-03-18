Москвичи стали получать сообщения об ограничении мобильного интернета

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москвичи стали получать смс-сообщения об ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности, говорится в сообщении, полученном корреспондентом РИА Новости.

Вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.

"В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета", - говорится в сообщении, которое получил абонент МТС.

Аналогичное предупреждение получили абоненты "Билайна".

При этом в сообщениях отмечается, что можно воспользоваться сервисами из "белого списка" Минцифры РФ, то есть перечня сервисов, доступных даже при ограничениях интернета.