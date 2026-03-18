В Пятигорске осудили двух иностранцев за подготовку теракта
Южный окружной военный суд приговорил двоих иностранцев, планировавших теракт в Пятигорске, к лишению свободы сроком от 17 до 18 лет, сообщила прокуратура... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T10:11:00+03:00
Двое иностранцев, планировавших теракт в Пятигорске, получили от 17 до 18 лет
ПЯТИГОРСК, 18 мар – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил двоих иностранцев, планировавших теракт в Пятигорске, к лишению свободы сроком от 17 до 18 лет, сообщила прокуратура Ставропольского края.
"Вынесен приговор по уголовному делу об участии в деятельности террористической организации и подготовке теракта. Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух иностранных граждан. По заданию иностранных кураторов подсудимые планировали взорвать здание Пятигорского городского суда. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на срок от 17 до 18 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальных – в исправительной колонии строгого режима, со штрафами по 600 тысяч рублей каждому", – говорится в сообщении
В суде установлено, что мужчины вступили в запрещенную в России террористическую организацию, чтобы совершать преступления от ее имени. По заданию иностранных кураторов они планировали взорвать здание Пятигорского городского суда. Для этого фигуранты закупили компоненты для изготовления взрывчатки и создания самодельного взрывного устройства. Довести задуманное до конца они не успели – их задержали сотрудники правоохранительных органов.
Мужчин признали виновными по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению взрыва, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное организованной группой), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).