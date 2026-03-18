В Пятигорске осудили двух иностранцев за подготовку теракта

В суде установлено, что мужчины вступили в запрещенную в России террористическую организацию, чтобы совершать преступления от ее имени. По заданию иностранных кураторов они планировали взорвать здание Пятигорского городского суда. Для этого фигуранты закупили компоненты для изготовления взрывчатки и создания самодельного взрывного устройства. Довести задуманное до конца они не успели – их задержали сотрудники правоохранительных органов.