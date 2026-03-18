Индия направила дополнительные корабли на Ближний Восток, пишут СМИ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Индия направляет дополнительные военные корабли на Ближний Восток для сопровождения своих танкеров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Индия направляет дополнительные военные корабли в Оманский залив и Аравийское море, чтобы обеспечить безопасный проход судов в ожидании, что Иран может разрешить большему количеству ее нефтяных танкеров покинуть Ормузский залив", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников агентства, Индия развернула на месте более шести военных кораблей, включая судна обеспечения, в качестве меры предосторожности. Корабли не войдут в Ормузский пролив, а будут размещены к востоку от него. Их цель - сопровождать танкеры до тех пор, пока они не окажутся на севере Аравийского моря.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Ранее посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали заявлял, что индийским судам будет предоставлен безопасный проход через Ормузский пролив.