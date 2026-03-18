16:41 18.03.2026
Индия направила дополнительные корабли на Ближний Восток, пишут СМИ
Индия направила дополнительные корабли на Ближний Восток, пишут СМИ
Индия направляет дополнительные военные корабли на Ближний Восток для сопровождения своих танкеров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T16:41:00+03:00
В мире, Индия, Ормузский пролив, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Индия направляет дополнительные военные корабли на Ближний Восток для сопровождения своих танкеров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Индия направляет дополнительные военные корабли в Оманский залив и Аравийское море, чтобы обеспечить безопасный проход судов в ожидании, что Иран может разрешить большему количеству ее нефтяных танкеров покинуть Ормузский залив", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников агентства, Индия развернула на месте более шести военных кораблей, включая судна обеспечения, в качестве меры предосторожности. Корабли не войдут в Ормузский пролив, а будут размещены к востоку от него. Их цель - сопровождать танкеры до тех пор, пока они не окажутся на севере Аравийского моря.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Ранее посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали заявлял, что индийским судам будет предоставлен безопасный проход через Ормузский пролив.
