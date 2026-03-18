Тело патриарха Илии II вынесли из здания патриархии в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 18 мар — РИА Новости. Тело скончавшегося накануне католикоса-патриарха всея Грузии Илии II вынесли из здания патриархии рядом с Сионским собором в центре Тбилиси, участники шествия доставят его в храм Цминда Самеба - главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, передает корреспондент РИА Новости.