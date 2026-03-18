До государственной критической инфраструктуры российский ИИ - РИА Новости, 18.03.2026
22:16 18.03.2026
До государственной критической инфраструктуры российский ИИ - РИА Новости, 18.03.2026
Государственные информационные системы и объекты критической инфраструктуры смогут применять только тот искусственный интеллект, при использовании которого... РИА Новости, 18.03.2026
До государственной критической инфраструктуры допустят лишь находящийся в РФ ИИ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Государственные информационные системы и объекты критической инфраструктуры смогут применять только тот искусственный интеллект, при использовании которого обработка данных ведется исключительно на территории России, следует из законопроекта об ИИ, опубликованного ранее в среду для общественного обсуждения.
Законопроект предполагает, что в государственных информационных системах и на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, принадлежащих государственным органам и государственным учреждениям, и предприятиям, можно будет применять только модели искусственного интеллекта, включенные в реестр доверенных моделей ИИ. Для того, чтобы попасть в такой реестр, они должны будут соответствовать трем правилам.
Минцифры раскрыли детали законопроекта об ИИ
Вчера, 21:56
Во-первых, обработка данных при применении модели искусственного интеллекта должна вестись исключительно на территории России.
Во-вторых, модели искусственного интеллекта должны будут соответствовать требованиям по безопасности, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности.
В-третьих, модель должна соответствовать требованиям качества, установленным федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, Банком России в соответствующих сферах деятельности.
Отмечается, что случаи обязательного использования доверенных моделей искусственного интеллекта на отдельных объектах критической информационной инфраструктуры РФ устанавливаются правительством по предложению отраслевых федеральных органов исполнительной власти.
Минцифры ранее в среду сообщало, что вступление закона в силу планируется с 1 сентября 2027 года. Он установит четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства, позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов, отметили там.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
