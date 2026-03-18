22:12 18.03.2026
Россияне смогут компенсировать вред от ИИ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россияне будут вправе компенсировать вред, причиненный неправомерным использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), следует из законопроекта об ИИ, опубликованного ранее в среду для общественного обсуждения.
"Гражданин имеет право на компенсацию вреда, причиненного неправомерным использованием технологий искусственного интеллекта, в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.
Минцифры раскрыли детали законопроекта об ИИ
Вчера, 21:56
Кроме того, согласно законопроекту, продавец товаров или человек, оказывающий услуги с использованием ИИ, обязаны информировать покупателей и потребителей услуг о применении ИИ. Также, человек, использующий ИИ с целью принятия автономных решений, затрагивающих права, обязанности, свободы и законные интересы гражданина, обязан уведомить об этом гражданина, в отношении которого принимается указанное автономное решение.
В свою очередь в случаях, устанавливаемых правительством РФ, лица и организации, осуществляющие оказание услуг, обязаны обеспечить гражданину, отказавшемуся от использования ИИ в его отношении, возможность получения услуг в форме и порядке, не предусматривающем автономное использование технологий ИИ.
Отмечается, что гражданину РФ должна быть обеспечена возможность досудебного обжалования решений, а также действий органов государственной власти, региональных органов власти субъектов РФ и организаций с государственным участием, принятых или совершенных с использованием технологий искусственного интеллекта.
Минцифры ранее в среду сообщало, что вступление закона в силу планируется с 1 сентября 2027 года. Он установит четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства, позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов, отметили там.
Минцифры рассказали о пользе законопроекта об ИИ
Вчера, 21:20
 
