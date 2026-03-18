22:05 18.03.2026
Суверенный ИИ будет обучаться на российских данных
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Суверенные и национальные модели искусственного интеллекта должны будут обучаться с использованием наборов данных, которые формируются на территории России, российскими гражданами и юрлицами, говорится в законопроекте об ИИ.
Ранее в среду в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что законопроект о регулировании искусственного интеллекта опубликован для общественного обсуждения. В Минцифры добавили, что в планах вступление документа в силу с 1 сентября 2027 года. Он установит четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства, позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов, отметили там.
Кроме того, в министерстве сообщили, что предлагается ввести понятия суверенной, национальной и доверенной моделей искусственного интеллекта.
"Под суверенной и национальной моделями искусственного интеллекта понимаются модели искусственного интеллекта, соответствующие следующим требованиям:.. обучение моделей искусственного интеллекта с использованием наборов данных, формирование которых осуществляется на территории Российской Федерации гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами", - говорится в документе.
Помимо этого, все стадии разработки и обучения моделей также должны осуществляться на территории РФ, а разработки, обучения и эксплуатации - гражданами РФ и российскими юрлицами.
