Рейтинг@Mail.ru
Минцифры раскрыли детали законопроекта об ИИ - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/ii-2081554505.html
Минцифры раскрыли детали законопроекта об ИИ
Законопроект об искусственном интеллекте (ИИ) предусматривает риск-ориентированный подход к регулированию ИИ, описывает модели ИИ, в частности, понятие... РИА Новости, 18.03.2026
технологии
россия
ии
искусственный интеллект (ии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907275425_0:25:1620:936_1920x0_80_0_0_4b17bf4112f50b67dc139e69fd47df99.jpg
https://ria.ru/20260318/ii-2081554135.html
https://ria.ru/20260318/mintsifry-2081549589.html
© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
Перейти в медиабанк
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Законопроект об искусственном интеллекте (ИИ) предусматривает риск-ориентированный подход к регулированию ИИ, описывает модели ИИ, в частности, понятие суверенной и национальной моделей, а также предоставляет возможность гражданам оспаривать решения госорганов и госкомпаний, принятые с использованием ИИ, в досудебном порядке, сообщили в Минцифры.
Законопроект о регулировании искусственного интеллекта опубликован в среду для общественного обсуждения.
Мужчина во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Разработка и внедрение ИИ в России будет учитывать традиционные ценности
Вчера, 21:54
Так, согласно проекту, граждане смогут оспаривать решения госорганов и госкомпаний, принятые с использованием ИИ, в досудебном порядке. Если использование ИИ причинило вред, человек получит право на компенсацию - по общим правилам гражданского законодательства. Эти меры призваны защитить права граждан при автоматизированном принятии решений.
Разработчики моделей ИИ обязаны исключать дискриминационные алгоритмы и блокировать создание противоправного контента. Операторы систем ИИ должны тестировать их на безопасность и информировать пользователей об ограничениях. Владельцы сервисов будут оперативно принимать меры по недопущению его неправомерного использования.
Ответственность за противоправный результат распределяется между разработчиком, оператором системы, владельцем сервиса и пользователем соразмерно степени вины.

МАркировка синтезированного контента

Все созданные с помощью ИИ аудиовизуальные материалы должны содержать специальную маркировку - предупреждение. Крупные соцсети обязаны проверять её наличие, а при её отсутствии самостоятельно маркировать или удалять контент.
Законопроект также предусматривает риск-ориентированный подход к регулированию ИИ - требования к системам ИИ зависят от степени их влияния на жизнь человека и общество.
Предлагается также ввести понятия суверенной, национальной и доверенной моделей искусственного интеллекта.
Под суверенной и национальной моделями ИИ подразумеваются модели, у которых все стадии разработки и обучения осуществляются на территории Российской Федерации гражданами РФ и российскими юридическими лицами. Кроме того, согласно проекту, обучение моделей ИИ должно происходить с использованием наборов данных, формирование которых также осуществляется в России гражданами РФ и российскими юрлицами.
В Минцифры добавили, что в планах вступление документа в силу с 1 сентября 2027 года. Он установит четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства, позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов, отметили там.
Девушка сидит за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Законопроект предлагает ввести понятие национального ИИ, заявили Минцифры
Вчера, 21:24
 
ТехнологииРоссияИИИскусственный интеллект (ИИ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала