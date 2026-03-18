Разработка и внедрение ИИ в России будет учитывать традиционные ценности
2026-03-18T21:54:00+03:00
Законопроект: разработка ИИ в РФ будет учитывать традиционные ценности
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Разработка и внедрение искусственного интеллекта (ИИ) будет учитывать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, следует из законопроекта
об ИИ.
Ранее в среду в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко
сообщили, что законопроект о регулировании искусственного интеллекта опубликован для общественного обсуждения. В Минцифры добавили, что в планах вступление документа в силу с 1 сентября 2027 года. Он установит четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства, позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов, отметили там.
"Правовое регулирование отношений в сфере искусственного интеллекта основывается на следующих принципах… учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей - обеспечение разработки, внедрения и применения технологий искусственного интеллекта на основе таких ценностей как жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу", - говорится в документе.
Помимо этого, планируется обеспечить технологическую независимость, предотвратить угрозы конституционному строю, обороне и безопасности государства.
Кроме того, правовое регулирование будет основываться на принципах верховенства прав и свобод человека, его автономии и свободы воли, уважении. Будет применяться риск-ориентированный подход к регулированию применения ИИ, то есть будут установлены требования к применению искусственного интеллекта с учетом вероятности рисков причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, отмечено в законопроекте.