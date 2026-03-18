В России опубликован законопроект о регулировании искусственного интеллекта

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Законопроект о регулировании искусственного интеллекта опубликовали для общественного обсуждения, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

« "Документ вводит рамочное регулирование применения ИИ в России", — рассказали там.

В частности, он на законодательном уровне закрепляет само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ. Все созданные с помощью ИИ аудиовизуальные материалы должны содержать специальную маркировку. Крупные соцсети обязаны проверять ее наличие, а при ее отсутствии самостоятельно маркировать или удалять контент.

Также предлагается ввести понятия суверенной, национальной и доверенной моделей ИИ. Под суверенной и национальной подразумеваются модели, у которых все стадии разработки и обучения осуществляются на территории России ее гражданами и юридическими лицами. Аналогично дела обстоят с формированием наборов данных, на которых обучаются модели.

Требования к системам искусственного интеллекта будут зависеть от степени их влияния на жизнь человека и общество.

Разработчики моделей ИИ обязаны исключать дискриминационные алгоритмы и блокировать создание противоправного контента. Операторы систем ИИ должны тестировать их на безопасность и информировать пользователей об ограничениях. Владельцы сервисов будут оперативно принимать меры, чтобы не допустить его неправомерного использования. Ответственность за это будет распределяться между разработчиком, оператором системы, владельцем сервиса и пользователем соразмерно степени вины.