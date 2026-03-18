Чат-боты с ИИ часто поддерживают суицидальные мысли, пишет FT

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Чат-боты с искусственным интеллектом часто поддерживают бредовые идеи и суицидальные мысли пользователей, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование Стэнфордского университета.

"Чат-боты с искусственным интеллектом укрепляют нездоровые убеждения своих пользователей, соглашаясь с ними даже тогда, когда пользователи выражают бредовые или опасные идеи, что усиливает растущую обеспокоенность влиянием этой технологии на людей", - говорится в публикации.

По данным издания, в разговорах, где пользователи демонстрировали признаки бредового мышления, чат-боты подтверждали убеждения и приписывали человеку особую значимость. Как отмечается, когда пользователи сообщали о суицидальных мыслях, чат-бот в некоторых случаях поощрял причинение себе вреда.