Эксперт оценила вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские компании вряд ли перейдут на четырехдневную рабочую неделю в 2026 году, так как работодатели опасаются снижения производительности и эффективности сотрудников при сокращении рабочего времени, заявила интернет-изданию "Газета.ru" финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

"Исследования показывают, что сокращение рабочих дней не всегда повышает продуктивность сотрудников. Напротив, уменьшение продолжительности рабочей недели может увеличить нагрузку на оставшихся работников, что негативно сказывается на моральном климате в коллективе и повышает риск профессиональных заболеваний. Работодатели опасаются снижения производительности и эффективности сотрудников при сокращении рабочего времени. Российские компании вряд ли перейдут на такой график в 2026 году", - сказала она.

Сорокина уточнила, что Трудовой кодекс РФ допускает использование различных режимов работы, но конкретные механизмы реализации четырехдневной рабочей недели недостаточно проработаны. По ее мнению, необходимы четкие нормативные акты, регулирующие продолжительность рабочего времени, оплату труда и социальные гарантии при таком режиме работы.

При этом, она отметила, что в некоторых отраслях экономики РФ переход на четырехдневную рабочую неделю более вероятен, чем в других: если спрос на товары и услуги сильно упадет, это может стать причиной для такого изменения. Это актуально для автомобильной промышленности и строительства, которые часто зависят от сезонных колебаний.

В таких условиях предприятия ищут способы сократить расходы, в том числе за счет уменьшения рабочего времени, пояснила аналитик. По ее словам, сфера производства потребительских товаров также реагирует на изменения экономических показателей. Сокращение спроса на продукцию уменьшает объемы выпуска и потребность в рабочей силе, что заставляет предприятия сокращать рабочий график, пишет издание, ссылаясь на ее слова.