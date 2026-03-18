Эксперт оценила вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю - РИА Новости, 18.03.2026
16:59 18.03.2026
Эксперт оценила вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Эксперт оценила вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю - РИА Новости, 18.03.2026
Эксперт оценила вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Российские компании вряд ли перейдут на четырехдневную рабочую неделю в 2026 году, так как работодатели опасаются снижения производительности и эффективности... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T16:59:00+03:00
2026-03-18T16:59:00+03:00
экономика
россия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749404675_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_c6497ad1badf8deac17507f7c4304cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Эксперт оценила вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Сорокина: в России вряд ли перейдут на четырехдневную рабочую неделю в 2026 году

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские компании вряд ли перейдут на четырехдневную рабочую неделю в 2026 году, так как работодатели опасаются снижения производительности и эффективности сотрудников при сокращении рабочего времени, заявила интернет-изданию "Газета.ru" финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.
"Исследования показывают, что сокращение рабочих дней не всегда повышает продуктивность сотрудников. Напротив, уменьшение продолжительности рабочей недели может увеличить нагрузку на оставшихся работников, что негативно сказывается на моральном климате в коллективе и повышает риск профессиональных заболеваний. Работодатели опасаются снижения производительности и эффективности сотрудников при сокращении рабочего времени. Российские компании вряд ли перейдут на такой график в 2026 году", - сказала она.
Россия со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе, считают в ГД
14 марта, 08:20
Сорокина уточнила, что Трудовой кодекс РФ допускает использование различных режимов работы, но конкретные механизмы реализации четырехдневной рабочей недели недостаточно проработаны. По ее мнению, необходимы четкие нормативные акты, регулирующие продолжительность рабочего времени, оплату труда и социальные гарантии при таком режиме работы.
При этом, она отметила, что в некоторых отраслях экономики РФ переход на четырехдневную рабочую неделю более вероятен, чем в других: если спрос на товары и услуги сильно упадет, это может стать причиной для такого изменения. Это актуально для автомобильной промышленности и строительства, которые часто зависят от сезонных колебаний.
Россияне назвали предпочтительный график работы
12 февраля, 07:20
В таких условиях предприятия ищут способы сократить расходы, в том числе за счет уменьшения рабочего времени, пояснила аналитик. По ее словам, сфера производства потребительских товаров также реагирует на изменения экономических показателей. Сокращение спроса на продукцию уменьшает объемы выпуска и потребность в рабочей силе, что заставляет предприятия сокращать рабочий график, пишет издание, ссылаясь на ее слова.
Сорокина добавила, что сокращение рабочей недели может быть временной мерой, направленной на смягчение последствий экономических изменений и сохранение сотрудников. По ее словам, многие компании стараются удержать опытных специалистов даже при снижении спроса, понимая, что восстановление бизнеса невозможно без квалифицированного персонала.
В РАН оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
2 сентября 2025, 04:12
 
ЭкономикаРоссия
 
 
