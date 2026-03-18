https://ria.ru/20260318/gost-2081532238.html
ГОСТ на спортивную одежду не ударит по покупателям, рассказал юрист - РИА Новости, 18.03.2026
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727848020_0:5:3078:1736_1920x0_80_0_0_25ca0b6a01034b95d1b2ce299dc3d8f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727848020_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ecc5f2aa50a195a9ebf4307fc49cd12c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Юрист Кырлан Марчел: ГОСТ на спортивную одежду не ударит по покупателям
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Новый межгосударственный стандарт (ГОСТ) на спортивную одежду не вызовет резких перемен для покупателей, но затронет производителей и продавцов, рассказал информационному порталу РИАМО
доцент Финансового университета при правительстве РФ, юрист Кырлан Марчел.
Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ, который определяет классификацию спортивной одежды и устанавливает требования к качеству изготовления. Требования ГОСТа вступят в силу с 30 ноября 2026 года.
"Принятый в стране ГОСТ на спортодежду не ударит по покупателям - изменения коснутся производителей и продавцов, которым придется подтверждать качество и происхождение товара", - пишет РИАМО, ссылаясь на Марчела.
Эксперт также отметил, что для обычного покупателя резких перемен не будет, иностранные бренды не исчезнут, поскольку новый ГОСТ - ориентир для рынка. Основные критерии для спортивной одежды - соответствие обязательным требованиям безопасности и правильная маркировка. Контролирующие органы в первую очередь будут проверять документы, сведения о составе, производителе и соблюдение обязательных требований при введении товара в оборот. Следовательно, факт "иностранного происхождения" продукции неважен, если правила не нарушены.
"Иными словами, новый ГОСТ - это не история про запрет иностранных марок, а история про правила игры для тех, кто выпускает и продает спортивную одежду", - подчеркнул Марчел.