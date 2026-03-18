19:15 18.03.2026
ГОСТ на спортивную одежду не ударит по покупателям, рассказал юрист
ГОСТ на спортивную одежду не ударит по покупателям, рассказал юрист

Молодые люди во время пробежки . Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Новый межгосударственный стандарт (ГОСТ) на спортивную одежду не вызовет резких перемен для покупателей, но затронет производителей и продавцов, рассказал информационному порталу РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ, юрист Кырлан Марчел.
Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ, который определяет классификацию спортивной одежды и устанавливает требования к качеству изготовления. Требования ГОСТа вступят в силу с 30 ноября 2026 года.
"Принятый в стране ГОСТ на спортодежду не ударит по покупателям - изменения коснутся производителей и продавцов, которым придется подтверждать качество и происхождение товара", - пишет РИАМО, ссылаясь на Марчела.
Эксперт также отметил, что для обычного покупателя резких перемен не будет, иностранные бренды не исчезнут, поскольку новый ГОСТ - ориентир для рынка. Основные критерии для спортивной одежды - соответствие обязательным требованиям безопасности и правильная маркировка. Контролирующие органы в первую очередь будут проверять документы, сведения о составе, производителе и соблюдение обязательных требований при введении товара в оборот. Следовательно, факт "иностранного происхождения" продукции неважен, если правила не нарушены.
"Иными словами, новый ГОСТ - это не история про запрет иностранных марок, а история про правила игры для тех, кто выпускает и продает спортивную одежду", - подчеркнул Марчел.
