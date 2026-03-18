В Госдуме прокомментировали рекомендации женщинам о визите к психологу - РИА Новости, 18.03.2026
15:01 18.03.2026
В Госдуме прокомментировали рекомендации женщинам о визите к психологу
Женщины, не планирующие детей, смогут самостоятельно принять решение о визите к психологу, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T15:01:00+03:00
В Госдуме прокомментировали рекомендации женщинам о визите к психологу

Леонов: не планирующие детей россиянки смогут сами решить, идти ли к психологу

Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Женщины, не планирующие детей, смогут самостоятельно принять решение о визите к психологу, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
Россиянок 18-49 лет, которые при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации сообщат, что не планируют ребенка, рекомендуется направлять к психологу, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.
"Это рекомендация. А значит, если женщине поступит такое направление - она имеет право сама решать, идти или не идти к психологу. Здесь важно то, что государство предоставляет такую возможность", - сказал Леонов.
Парламентарий добавил, что не стоит негативно реагировать на заботу.
"Вдруг женщина испытывает какие-то проблемы, поэтому не желает детей. А психолог мог бы помочь разобраться, не более того. Вряд ли люди станут возмущаться, если при выявлении у них ожирения государство даст направление на консультацию к эндокринологу. Никого этим не оскорбишь. Поэтому и в случае с психологом — это проявление заботы", - заключил он.
