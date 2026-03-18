В Госдуме прокомментировали рекомендации женщинам о визите к психологу

Россиянок 18-49 лет, которые при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации сообщат, что не планируют ребенка, рекомендуется направлять к психологу, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.

"Вдруг женщина испытывает какие-то проблемы, поэтому не желает детей. А психолог мог бы помочь разобраться, не более того. Вряд ли люди станут возмущаться, если при выявлении у них ожирения государство даст направление на консультацию к эндокринологу. Никого этим не оскорбишь. Поэтому и в случае с психологом — это проявление заботы", - заключил он.