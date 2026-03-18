Госдума одобрила обязанность детей мигрантов в 18 лет оформить патент

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из РФ в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, или оформить патент.

Законопроектом предлагается уточнить механизм продления срока пребывания в России несовершеннолетних детей мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, являющихся иностранными гражданами и находящихся на его иждивении. В частности, предусматривается необходимость уплаты предусмотренного статьей 227.1 Налогового кодекса РФ фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с учетом каждого такого ребенка иностранного гражданина.

При этом предусматривается, что по достижении 18 лет указанные лица должны либо выехать из России в течение 30 дней, за исключением случаев, когда имеются иные законные основания для пребывания в стране, либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить предусмотренный авансовый платеж.

Законопроектом предлагается аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в течение года со дня их выдачи. Такие условия предлагается распространить и на иностранцев, работающих у физлиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, в случае если в отчетном году такая деятельность осуществлялась менее десяти месяцев и/или уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на его иждивении подтверждена за период менее десяти месяцев.

Также предусматривается запрет на выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума. Информация о полученной иностранными гражданами сумме доходов за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года, согласно проекту, будет представляться в МВД России налоговыми органами в автоматическом режиме.

В документах к проекту уточняется, что информация формируется ФНС России на основании сведений из отчетности работодателей по страховым взносам, а также на основании заявленных иностранным гражданином доходов в случае применения им специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

Указанные условия, согласно проекту, не будут применяться в случаях, когда патент оформляется иностранным гражданином впервые или иностранный гражданин осуществляет исключительно трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В целях подтверждения временного (постоянного) проживания в России вместе с соответствующим уведомлением иностранный гражданин, в случае принятия проекта, будет обязан подать один из следующих документов: справку о полученной физическими лицами сумме доходов за отчетный период или копию налоговой декларации, подтверждающей сумму и источники доходов за прошедший календарный год. Подтверждением также могут быть документы об уплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на иждивении при осуществлении трудовой деятельности у физлиц для личных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Кроме того, в документах сообщается, что в настоящее время порог размера заработной платы, необходимый для признания иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в России в качестве высококвалифицированных специалистов ( ВКС ), составляет не более 250 тысяч рублей в месяц. В целях уточнения устанавливаемого порога минимальной оплаты труда и исключения возможности использования льготного порядка привлечения иностранных граждан в качестве ВКС для легализации мигрантов более низкой квалификации проектом разработан механизм.

Согласно механизму, установление минимального порога заработной платы в размере 358,5 тысячи рублей в месяц отдельным категориям иностранных граждан, для которых размер зарплаты, необходимой для признания ВКС, снижен либо не установлен (медицинские, педагогические, научные работники, иностранные граждане, привлекаемые для работы на территории " Сколково ", "Сириус", резиденты особых экономических в зон и так далее). Для иных иностранных граждан проектом устанавливается минимальный порог заработной платы, необходимой для признания ВКС, в размере 717 тысяч рублей в месяц.

Разработанный механизм предусматривает установление ежегодной индексации порога заработной платы, необходимой для признания иностранных граждан ВКС, исходя из темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций за предыдущий год. Предлагаемый механизм индексации позволит ежегодно пересматривать порог по заработной плате для ВКС с учетом темпов роста среднего размера заработной платы работников и исключит возможность привлечения в качестве указанной категории работников более низкой квалификации.