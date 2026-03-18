Госдума разрешила производителям лимонадов получать господдержку
Госдума разрешила производителям лимонадов получать господдержку - РИА Новости, 18.03.2026
Госдума разрешила производителям лимонадов получать господдержку
Госдума приняла закон, позволяющий производителям лимонадов и других сладких напитков, отнесенных к субъектам МСП, получать финансовую поддержку от государства. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T13:23:00+03:00
2026-03-18T13:23:00+03:00
2026-03-18T13:23:00+03:00
Госдума разрешила производителям лимонадов получать господдержку
Российские производители лимонадов получат финансовую поддержку от государства
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий производителям лимонадов и других сладких напитков, отнесенных к субъектам МСП, получать финансовую поддержку от государства.
Документ включает субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), производящие и реализующие сахаросодержащие напитки (кроме тонизирующих), в перечень лиц, которым может оказываться финансовая поддержка из федерального, региональных и местных бюджетов. Такая поддержка может предоставляться в форме субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Он позволит вернуть производителям сахаросодержащих напитков из числа субъектов МСП доступ к мерам финансовой господдержки, которого они лишились после введения акциза на сладкую газировку в 2023 году, пояснил журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.
Он напомнил, что с 1 июля 2023 года сладкие напитки были признаны подакцизными товарами. При этом закон о развитии малого и среднего предпринимательства в России прямо запрещает оказывать финансовую поддержку тем субъектам МСП, которые производят или реализуют подакцизные товары.
Из-за этого небольшие производители лимонадов, газированных напитков с сахаром, фруктовых вод оказались в одном ряду с производителями алкоголя и табака и потеряли право на субсидии, гранты и иные формы финансового содействия от государства, заметил депутат. Новый закон снимает запрет на финансовую поддержку производителей сладких напитков, за исключением тонизирующих.