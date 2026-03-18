В Госдуме заявили, что технологии ИИ не должны заменять врача

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) не должны заменять врача, а лишь выступать в качестве его помощников, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Парламентарий отметил, что современные алгоритмы способны обрабатывать огромные объемы данных, в частности, быстрее человека, однако они выдают лишь обобщенные выводы, а также могут не учитывать индивидуальные особенности и в результате неточно ставить диагноз и назначать некорректное лечение.

"И кто тогда будет нести за это ответственность? Здоровье - самое ценное, что есть у каждого из нас. И доверять его лечение нужно человеку, а не машине. Авторитет врача незыблем на фоне возможностей искусственного интеллекта", - добавил он.

Леонов считает, что уже сейчас необходимо заняться законодательным регулированием ИИ. По его словам, данный вопрос обсуждается не только в стенах Госдумы , но и в правительстве РФ