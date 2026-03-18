Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/gosduma-2081337762.html
В ГД предложили ввести систему уведомлений при переводе денег иноагентам
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в банковских приложениях систему уведомлений при переводе денег лицам, включенным в реестр... РИА Новости, 18.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в банковских приложениях систему уведомлений при переводе денег лицам, включенным в реестр иностранных агентов или перечень экстремистских и террористических организаций.
Обращение с соответствующим предложением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной есть в распоряжении РИА Новости. По словам вице-спикера Госдумы, вместе с цифровизацией растёт риск того, что граждане могут по незнанию переводить средства лицам или организациям, включённым в реестр иностранных агентов, перечень экстремистских и террористических организаций.
04:13
"Прошу рассмотреть возможность внедрения в банковских приложениях специальной системы уведомлений. В случае если получатель перевода включён в один из указанных реестров, пользователю может выводиться предупреждение, например: "Получатель включён в реестр иностранных агентов / перечень экстремистских или террористических организаций", - сказано в документе.
Чернышов отметил, что на практике большинство пользователей банковских приложений не имеет возможности оперативно проверить получателя перевода.
"В истории операций часто отображается только имя или номер телефона, и человек не может понять, кому именно он отправляет средства. Это особенно актуально в ситуации, когда переводы осуществляются за бытовые услуги – курьерам, мастерам, небольшим магазинам или частным исполнителям", - добавил он.
Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что такая мера позволит повысить финансовую и правовую информированность граждан, снизить риск непреднамеренных переводов в адрес лиц из ограничительных перечней, а также создать дополнительный механизм защиты граждан в случае компрометации их банковских данных.
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
13 марта, 14:06
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала