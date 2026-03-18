В ГД предложили ввести систему уведомлений при переводе денег иноагентам

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в банковских приложениях систему уведомлений при переводе денег лицам, включенным в реестр иностранных агентов или перечень экстремистских и террористических организаций.

Обращение с соответствующим предложением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной есть в распоряжении РИА Новости. По словам вице-спикера Госдумы , вместе с цифровизацией растёт риск того, что граждане могут по незнанию переводить средства лицам или организациям, включённым в реестр иностранных агентов, перечень экстремистских и террористических организаций.

"Прошу рассмотреть возможность внедрения в банковских приложениях специальной системы уведомлений. В случае если получатель перевода включён в один из указанных реестров, пользователю может выводиться предупреждение, например: "Получатель включён в реестр иностранных агентов / перечень экстремистских или террористических организаций", - сказано в документе.

Чернышов отметил, что на практике большинство пользователей банковских приложений не имеет возможности оперативно проверить получателя перевода.

"В истории операций часто отображается только имя или номер телефона, и человек не может понять, кому именно он отправляет средства. Это особенно актуально в ситуации, когда переводы осуществляются за бытовые услуги – курьерам, мастерам, небольшим магазинам или частным исполнителям", - добавил он.