Госдолг США впервые превысил 39 триллионов долларов

Согласно данным, представленным Министерством финансов США, суверенная задолженность Штатов впервые превысила 38 триллионов долларов 21 октября прошлого года, или 4 месяца и 25 дней назад. Согласно данным американского Минфина, по состоянию на 16 марта показатель достиг 38,992 триллиона долларов.