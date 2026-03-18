Все показатели по проекту "Человек труда" были достигнуты, заявила Голикова

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Все показатели по федеральному проекту "Человек труда" были достигнуты в 2025 году в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Проект "Человек труда" направлен на повышение престижа рабочих и инженерных профессий, поддержку специалистов и формирование кадрового потенциала страны.

"По федеральному проекту "Человек труда" в 2025 году выполнены все запланированные мероприятия и достигнуты все показатели", - говорится в сообщении , которое цитирует аппарат вице-премьера РФ

Она уточнила, что были проведены 20 федеральных этапов в 16 регионах Всероссийского конкурса "Лучший по профессии", в котором приняли участие более 200 тысяч человек.

Кроме того, отметила вице-премьер, во всех 89 регионах прошел федеральный этап ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Мероприятие собрало около 450 тысяч участников и почти 23 тысячи работодателей, которые представили более 500 тысяч вакансий, подчеркнула Голикова . В рамках ярмарки, добавила она, был проведен фестиваль профессий с участием свыше 400 тысяч человек.