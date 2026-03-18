Юрист назвал растения, за выращивание которых может грозить тюремный срок

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российским дачникам может грозить срок до восьми лет лишения свободы за выращивание растений с наркотическими или психотропными веществами, в частности конопли, мака снотворного, розы гавайской и многих других, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Если за неуничтожение таких растений штраф достигает 4 тысяч рублей, то за выращивание можно получить административный арест на срок до 15 суток. Уголовная ответственность по статье 231 УК РФ ("незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или их психотропные вещества либо их прекурсоры") наступает, если количество растений квалифицируется как крупный или особо крупный размер. Так, например, крупным размером считается выращивание от десяти растений мака или от 20 кустов конопли. И наказание уже предусматривает лишение свободы до восьми лет", - предупредил юрист.