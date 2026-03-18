Мерц заявил, что стремится к равноправному партнерству с США

БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что не стесняется перечить США по вопросу конфликта на Ближнем Востоке, так как в отношениях с американцами стремится к равноправному партнерству.

В ходе встречи Трамп шутливо шлепнул ладонью по колену Мерца, который сидел, положив ногу на ногу. Мерц в ответ рассмеялся, американский президент тоже улыбался. При этом Мерц потратил на свое выступление во время встречи всего три минуты, а все остальное время говорил Трамп. Сам Мерц позднее утверждал, что не хотел спорить по некоторым вопросам с Трампом перед включенными камерами.