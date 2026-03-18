Мерц заявил, что стремится к равноправному партнерству с США
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что не стесняется перечить США по вопросу конфликта на Ближнем Востоке, так как в отношениях с американцами стремится к... РИА Новости, 18.03.2026
Мерц заявил, что не стесняется спорить с США и хочет равноправного партнерства
БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что не стесняется перечить США по вопросу конфликта на Ближнем Востоке, так как в отношениях с американцами стремится к равноправному партнерству.
Ранее издание Politico
сообщало о нарастающем расколе между ЕС
и США
по Ирану
из-за нежелания европейцев отвечать на призывы американского лидера Дональда Трампа
помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе
.
"Мы не хотим, чтобы эта война (на Ближнем Востоке
- ред.) стала бременем для трансатлантического партнерства. Мы хотим этого партнерства, и оно нам необходимо. Поэтому мы ведем диалог с Вашингтоном
на всех уровнях", - заявил Мерц
, выступая в бундестаге с правительственным заявлением по поводу предстоящего саммита Европейского совета
.
В то же время, по его словам, власти Германии
"не должны и не будут стесняться" честно говорить своим американским партнерам, что по некоторым вопросам их мнения расходятся и могут быть "другие интересы".
"Такое партнерство должно выдерживать это, иначе это не партнерство", - указал Мерц.
Ранее Мерц подвергся критике за свое смирное поведение на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в начале марта, которая проходила на фоне ударов США и Израиля
по Ирану. Стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, конфликт на Украине
и торговые пошлины.
В ходе встречи Трамп шутливо шлепнул ладонью по колену Мерца, который сидел, положив ногу на ногу. Мерц в ответ рассмеялся, американский президент тоже улыбался. При этом Мерц потратил на свое выступление во время встречи всего три минуты, а все остальное время говорил Трамп. Сам Мерц позднее утверждал, что не хотел спорить по некоторым вопросам с Трампом перед включенными камерами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.