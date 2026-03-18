МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пожарные из немецкого города Имменштадт в Баварии обыграли прием на работу, сымитировав мобилизацию украинцев ТЦК. Ролик размещен в социальной сети Facebook*.

На видео показано, как бригада пожарных подъезжает на микроавтобусе к "случайному прохожему" и затаскивает его в автомобиль, где ему сообщают о вербовке в свои ряды.

"В Имменштадте сейчас пропадают люди… Их последний раз видели: совершенно ни о чем не подозревающих, на полностью экипированных пожарных машинах. Не волнуйтесь – их не похитили… …они теперь служат пожарными. Тоже хотите "исчезнуть"?", — говорится в описании к видео.

Многие пользователи в комментариях отметили сходство с украинской "бусификацией" из-за схожих методов, показанных в ролике. Однако прямого указания авторы ролика не предоставили.





При этом мужчины призывного возраста на Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.