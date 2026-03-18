В МИД ФРГ предложили расширить состав участников переговоров по Украине

БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль высказался за расширение состава участников переговорного процесса по Украине, включив в него страны ЕС.

Вадефуль утверждал, что одними из тем переговоров являются возможное членство Украины в ЕС , а также предоставление ей гарантий безопасности.

"Всё это невозможно обсуждать без участия Европы. Поэтому очевидно, что мы должны быть вовлечены в эти переговоры", - заявил Вадефуль.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по Украине.

Песков 15 марта также сообщал, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.