В МИД ФРГ предложили расширить состав участников переговоров по Украине

БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль высказался за расширение состава участников переговорного процесса по Украине, включив в него страны ЕС.
"Мы уже в кулуарах недавних переговоров (между Россией и Украиной при участии США - ред.) ясно дали понять, что Европа должна играть свою роль. Ведь речь идет о европейских интересах", - заявил Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой, главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.
Вадефуль утверждал, что одними из тем переговоров являются возможное членство Украины в ЕС, а также предоставление ей гарантий безопасности.
"Всё это невозможно обсуждать без участия Европы. Поэтому очевидно, что мы должны быть вовлечены в эти переговоры", - заявил Вадефуль.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по Украине.
Песков 15 марта также сообщал, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.