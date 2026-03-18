В МИД ФРГ предложили расширить состав участников переговоров по Украине - РИА Новости, 18.03.2026
16:32 18.03.2026
В МИД ФРГ предложили расширить состав участников переговоров по Украине
В МИД ФРГ предложили расширить состав участников переговоров по Украине - РИА Новости, 18.03.2026
В МИД ФРГ предложили расширить состав участников переговоров по Украине
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль высказался за расширение состава участников переговорного процесса по Украине, включив в него страны ЕС. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T16:32:00+03:00
2026-03-18T16:32:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
жан-ноэль барро
евросоюз
мид франции‎
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, жан-ноэль барро, евросоюз, мид франции‎
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Жан-Ноэль Барро, Евросоюз, МИД Франции‎
В МИД ФРГ предложили расширить состав участников переговоров по Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль предложили расширить состав переговоров по Украине

БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль высказался за расширение состава участников переговорного процесса по Украине, включив в него страны ЕС.
"Мы уже в кулуарах недавних переговоров (между Россией и Украиной при участии США - ред.) ясно дали понять, что Европа должна играть свою роль. Ведь речь идет о европейских интересах", - заявил Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой, главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.
Вадефуль утверждал, что одними из тем переговоров являются возможное членство Украины в ЕС, а также предоставление ей гарантий безопасности.
"Всё это невозможно обсуждать без участия Европы. Поэтому очевидно, что мы должны быть вовлечены в эти переговоры", - заявил Вадефуль.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по Украине.
Песков 15 марта также сообщал, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
В миреУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковЖан-Ноэль БарроЕвросоюзМИД Франции‎
 
 
