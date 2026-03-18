В Германии предупредили о повышении цен из-за блокады Ормузского пролива

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Цены на продукты питания в Германии могут значительно вырасти с лета, если Ормузский пролив надолго останется заблокированным, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на представителей отрасли и экспертов.
"Федеральное объединение немецкой пищевой промышленности (BVE) предупреждает о "ценовом цунами", если важнейший морской путь в Персидском заливе останется непроходимым на долгое время", - пишет издание.
Так, компания Frosta, специализирующаяся на производстве и продаже замороженных продуктов питания, ожидает последствий ближневосточного конфликта для глобальных цепочек поставок и соответствующего роста затрат, но пока трудно оценить, насколько сильным будет этот рост, отметил глава компании.
"Хотя Германия закупает много сельскохозяйственных товаров в своем непосредственном окружении, производство продуктов питания и напитков является энергоемким", - заявил эксперт по потребительским товарам Кристоф Трайбер. Пока последствия не заметны потребителям в супермаркетах, но "ситуация может измениться с лета", считает эксперт.
Издание напоминает, что из-за нарушения цепочек поставок в результате пандемии коронавируса и отказа от российского газа после начала конфликта на Украине цены на продукты в Германии серьезно выросли. По данным Федерального статистического бюро Германии, с 2020 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали более чем на 37%.
Конфликт на Ближнем Востоке также больно ударил по немецким фермерам, так как цены на азотные, серные удобрения и карбамид в Европе выросли почти на 45%.
"Скачки цен на удобрения бьют по нам очень больно и происходят в самый неподходящий момент", - заявил немецкий фермер Гернот Линдеманн-Берк. По его словам, он уже израсходовал свои запасы, однако многим культурам до лета требуются дополнительные порции подкормки. Если удобрений будет недостаточно, пшеница не наберет нужного количества белка и будет непригодна для выпечки хлеба, подчеркивает газета.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает энергокризиса в Европе, который окажется крупнейшим в ее истории. По его словам, назревает кризис удобрений, а за ним последует кризис продовольственной безопасности.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на добыче и экспорте нефти стран региона.