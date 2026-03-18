БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Покупка российских нефти и газа могла бы вновь стать конкурентным преимуществом Германии, заявил сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
Он призвал правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца обеспечить безопасность внутри границ Германии и противостоять исламизму, набирающему силу в стране. Помимо этого, Крупалла призвал оптимизировать расходы и разгрузить немецкую экономику, отказавшись от лишних налогов, таких как налог на выбросы углекислого газа.
"Конфликт на Украине - это не наш конфликт, как и ближневосточный. Поэтому пора наконец покончить с финансовыми пакетами и военной поддержкой. Ведь именно в условиях этой новой опасной обстановки в мире мы должны поставить благополучие и внутренние проблемы в Германии в центр нашей политики", - подчеркнул лидер АдГ.
Ранее в марте глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер высказал мнение в разговоре с РИА Новости, что Европе, учитывая ее энергетические трудности, нужно снять санкции с российской нефти, как это сделали США, а также начать обширный импорт газа из РФ.
Американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.