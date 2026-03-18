Покупка нефти и газа у России дала бы преимущество Германии, заявили в АдГ - РИА Новости, 18.03.2026
17:41 18.03.2026
Покупка нефти и газа у России дала бы преимущество Германии, заявили в АдГ
Покупка нефти и газа у России дала бы преимущество Германии, заявили в АдГ - РИА Новости, 18.03.2026
Покупка нефти и газа у России дала бы преимущество Германии, заявили в АдГ
Покупка российских нефти и газа могла бы вновь стать конкурентным преимуществом Германии, заявил сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T17:41:00+03:00
2026-03-18T17:41:00+03:00
в мире
германия
россия
европа
тино крупалла
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
https://ria.ru/20260318/germanija-2081441739.html
https://ria.ru/20260317/germaniya-2081271633.html
германия
россия
европа
в мире, германия, россия, европа, тино крупалла, фридрих мерц
В мире, Германия, Россия, Европа, Тино Крупалла, Фридрих Мерц
Покупка нефти и газа у России дала бы преимущество Германии, заявили в АдГ

Крупалла: покупка нефти и газа у РФ могла бы дать конкурентное преимущество ФРГ

БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Покупка российских нефти и газа могла бы вновь стать конкурентным преимуществом Германии, заявил сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Господин федеральный канцлер, займитесь миром в Европе и наладьте диалог с Россией. Покупка российских нефти и газа может вновь стать нашим конкурентным преимуществом", - заявил Крупалла, выступая в бундестаге.
Он призвал правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца обеспечить безопасность внутри границ Германии и противостоять исламизму, набирающему силу в стране. Помимо этого, Крупалла призвал оптимизировать расходы и разгрузить немецкую экономику, отказавшись от лишних налогов, таких как налог на выбросы углекислого газа.
"Конфликт на Украине - это не наш конфликт, как и ближневосточный. Поэтому пора наконец покончить с финансовыми пакетами и военной поддержкой. Ведь именно в условиях этой новой опасной обстановки в мире мы должны поставить благополучие и внутренние проблемы в Германии в центр нашей политики", - подчеркнул лидер АдГ.
Ранее в марте глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер высказал мнение в разговоре с РИА Новости, что Европе, учитывая ее энергетические трудности, нужно снять санкции с российской нефти, как это сделали США, а также начать обширный импорт газа из РФ.
Американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
