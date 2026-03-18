Forma построит жилой квартал на 90 тысяч "квадратов" на юго-западе Москвы

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Девелопер Forma построит жилой квартал почти на 90 тысяч квадратных метров в Обручевском районе на юго-западе Москвы, говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что проект получил название "Татум".

"Проект бизнес-класса будет реализовываться девелопером в три этапа по адресу: улица Обручева, владение 27. Его общая площадь составит порядка 87,5 тысячи квадратных метров. Жилой квартал будет состоять из пяти башен от 16 до 35 этажей", - указывается в сообщении.

© Предоставлено девелопером Forma Проект бизнес-класса по адресу - улица Обручева, владение 27 © Предоставлено девелопером Forma Проект бизнес-класса по адресу - улица Обручева, владение 27

Архитектурную концепцию квартала разработало бюро .ket, добавляется в пресс-релизе.

"В ее основе заложен принцип контраста материалов и текстур. Горизонтальные плоскости – межэтажные пояса – выполнены из анодированных алюминиевых панелей. Вертикальные плоскости здания будут облицованы терракотовыми плитами, клинкерной плиткой, кирпичом и фиброцементными панелями", - отмечается в нем.