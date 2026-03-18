23:20 18.03.2026
Фицо пообещал отработать ночную смену на производстве из уважения к рабочим
Фицо пообещал отработать ночную смену на производстве из уважения к рабочим
БРАТИСЛАВА, 18 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал вновь отработать ночную смену на одном из словацких производств в знак солидарности с трудящимися.
"В ночь с 30 апреля на 1 мая хочу опять выразить уважение к людям, которые работают в ночную смену, и присоединиться к ним", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в среду.
В ночь на 1 мая в 2024 году Фицо отработал 8-часовую ночную смену на заводе ZKW Slovakia по сборке запчастей для автомобилей. Тогда он отметил, что такой труд является большой физической нагрузкой для людей. Фицо говорил, что Словакия является лидером среди европейских стран по работе в ночное время и необходимо найти подходящую и для работодателей, и для работников модель, которая бы смогла сбалансировать работу в дневное и ночное время.
Словакия отмечает 1 мая государственный праздник День труда.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
