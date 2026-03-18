20:20 18.03.2026
Финский политик уверен, что Европа должна помириться с Россией
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что Европа должна помириться с Россией.
Днем ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо "открыть каналы политического диалога с Россией".
"Европе нужно помириться с Россией. Мы в партии "Альянс свободы" работаем именно в этом направлении", - написал Мема в соцсети X.
Политик отметил, что даже Стубб, который неоднократно допускал резкие антироссийские высказывания, уже признал свою ошибку и заявил о необходимости возобновить диалог с Россией.
"Во время президентских выборов он (Стубб – ред.) заявлял, что даже не будет отвечать на телефонные звонки от президента (России Владимира) Путина. Что ж, нет ничего плохого в том, чтобы признать, что он с самого начала был неправ", - добавил Мема.
Ранее Стубб заявил, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. Также Стубб говорил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
