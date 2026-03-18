На юге Ирана возник пожар в результате атаки на промзону

ТЕГЕРАН, 18 мар - РИА Новости. Пожар возник в результате атаки на промышленную зону Ассалуйе на юге Ирана, в важном районе для иранского энергетического сектора, передает агентство Fars.
Ранее агентство Tasnim передавало, что США и Израиль атаковали объекты нефтяной промышленности крупнейшего нефтегазового месторождения "Южный Парс" и района Ассалуйе, в котором осуществляется переработка энергоресурсов этого месторождения.
"Под удар попали резервуары, а также территория газовых объектов различных фаз перерабатывающих предприятий в Ассалуйе, сотрудники были переведены в безопасные места, в настоящий момент спасатели и пожарные службы заняты тушением пожара", - говорится в публикации Fars.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.