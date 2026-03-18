ЕС поддержит усиление морских миссий на Ближнем Востоке, пишут СМИ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз поддержит инициативу об увеличении числа кораблей на Ближнем Востоке в рамках миссий Aspides и Atalanta, но без расширения их мандатов, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС обсуждает изменение мандата военно-морской миссии в Красном море Aspides, направленной на противодействие активности йеменских хуситов, и переводу ее в Ормузский пролив. Против расширения мандатов миссий Aspides и Atalanta выступил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Двадцать семь стран-членов ЕС собираются поддержать предложение по отправке больших сил военно-морского флота на Ближний Восток на фоне конфликта, который парализует морские пути, но будут настаивать на том, что они должны действовать строго в рамках миссий, которые предшествовали войне (на Ближнем Востоке - ред.)", - говорится в публикации издания.
Ожидается, что в четверг на встрече в Брюсселе представители стран блока подпишут документ об усилении военно-морских миссий Евросоюза Aspides и Atalanta, однако корабли должны будут действовать исключительно в рамках своих мандатов.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.