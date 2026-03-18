ЕС поддержит усиление морских миссий на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2026
20:43 18.03.2026
ЕС поддержит усиление морских миссий на Ближнем Востоке, пишут СМИ
ЕС поддержит усиление морских миссий на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2026
ЕС поддержит усиление морских миссий на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Евросоюз поддержит инициативу об увеличении числа кораблей на Ближнем Востоке в рамках миссий Aspides и Atalanta, но без расширения их мандатов, сообщает... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T20:43:00+03:00
2026-03-18T20:43:00+03:00
в мире
ближний восток
иран
ормузский пролив
антонио таяни
кайя каллас
евросоюз
politico
ближний восток
иран
ормузский пролив
в мире, ближний восток, иран, ормузский пролив, антонио таяни, кайя каллас, евросоюз, politico, мид италии
В мире, Ближний Восток, Иран, Ормузский пролив, Антонио Таяни, Кайя Каллас, Евросоюз, Politico, МИД Италии
ЕС поддержит усиление морских миссий на Ближнем Востоке, пишут СМИ

Politico: ЕС поддержит усиление морских миссий на Ближнем Востоке

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз поддержит инициативу об увеличении числа кораблей на Ближнем Востоке в рамках миссий Aspides и Atalanta, но без расширения их мандатов, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС обсуждает изменение мандата военно-морской миссии в Красном море Aspides, направленной на противодействие активности йеменских хуситов, и переводу ее в Ормузский пролив. Против расширения мандатов миссий Aspides и Atalanta выступил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Двадцать семь стран-членов ЕС собираются поддержать предложение по отправке больших сил военно-морского флота на Ближний Восток на фоне конфликта, который парализует морские пути, но будут настаивать на том, что они должны действовать строго в рамках миссий, которые предшествовали войне (на Ближнем Востоке - ред.)", - говорится в публикации издания.
Ожидается, что в четверг на встрече в Брюсселе представители стран блока подпишут документ об усилении военно-морских миссий Евросоюза Aspides и Atalanta, однако корабли должны будут действовать исключительно в рамках своих мандатов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В миреБлижний ВостокИранОрмузский проливАнтонио ТаяниКайя КалласЕвросоюзPoliticoМИД Италии
 
 
